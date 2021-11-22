Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

BD'nin Los Angeles kentinde bulundan Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen ve sunuculuğunu Cardi B'nin yaptığı Amerikan Müzik Ödülleri (AMAs) sahiplerini buldu.
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Pek çok sanatçı ve grubun sahne aldığı gecede Jennifer Lopez'in performansı konuşuldu. Lopez, 2022'de vizyona girecek olan, romantik komedi filmi Evlen Benimle'ye (Marry Me) gönderme yapan bir sahne şovu sergiledi. Lopez gelinliğe dönüşen sahne kıyafetiyle ilgi gördü.
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Güney Koreli BTS grubu 'Yılın Sanatçısı' ödülünü kazanarak bir ilki gerçekleştirdi... BTS ile 'Yılın Sanatçısı' ödülü ilk kez Asya kıtasına gitti. 7 üyeden oluşan ünlü grup, Favori Pop Şarkı ve Favori Pop İkili Veya Grup ödüllerinin de sahibi oldu.
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Favori Pop Albümü ve Favori Kadın Pop Sanatçısı ödülünü kazanan fakat uzaktan katılan Taylor Swift tören tarihinde en çok ödül kazanan sanatçı olarak kayıtlara geçti.
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Yılın Sanatçısı – BTS Yılın Yeni Sanatçısı – Olivia Rodrigo Yılın İşbirliği – Doja Cat ft. SZA “Kiss Me More” Favori Trend Şarkı – Megan Thee Stalion “Body” Favori Müzik Videosu – Lil Nas X Montero “Call Me By Your Name” Favori Erkek Pop Sanatçısı – Ed Sheeran Favori Kadın Pop Sanatçısı – Taylor Swift Favori Pop İkili Veya Grup – BTS
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Favori Pop Albümü – Taylor Swift “Evermore” Favori Pop Şarkı – BTS “Butter” Favori Erkek Ülke Sanatçısı – Luke Bryan Favori Kadın Ülke Sanatçısı – Carrie Underwood Favori Ülke İkili Veya Grubu – Dan + Shay Favori Ülke Albümü – Gabby Barrett Goldmine Favori Ülke Şarkısı – Gabby Barrett “İyi Olanlar”
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Favori Erkek Hip-Hop Sanatçısı – Drake Favori Kadın Hip-Hop Sanatçısı – Megan Thee Stallion Favori Hip-Hop Albümü – Megan Thee Stallion “Good News” Favori Hip-Hop Şarkısı – Cardi B ‘Up’ Favori Erkek R&B Sanatçısı – The Weekend Favori Kadın R&B Sanatçısı – Doja Cat Favori R&B Albümü – Doja Cat “Planet Her” Favori R&B Şarkısı – Silk Sonic (Bruna Mars, Anderson Paak) “Leave The Door Open”
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Favori Erkek Latin Sanatçı – Bad Bunny Favori Kadın Latin Sanatçı – Becky G Favori Latin Veya İkili Grup – Banda Ms de Sergio Lizarraga Favori Latin Albümü – Bad Bunny “El Ultımo Tour Del Mundo” Favori Rock Sanatçısı – Machine Gun Kelly Favori İlham Veren Sanatçı – Carrie Underwood Favori İncil Sanatçısı – Kanye West Favori Dans/Elektronik Sanatçısı – Marshmallow