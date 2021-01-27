Amerikan Film Enstitüsü seçti: 2020’nin en iyi 10 film ve dizisi
27 Ocak 2021 13:11
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Amerikan Film Enstitüsü seçti: 2020’nin en iyi 10 film ve dizisi
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Amerikan Film Enstitüsü (AFI), 2020 AFI Ödülleri kapsamında 2020'nin en iyi 10 film ve dizisini seçti. Listede Trial of the Chicago 7, Nomadland ve Sound of Metal film yapımlarında, Better Call Saul ve The Queen’s Gambit ise dizi yapımlarında yer alıyor.
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En iyi filmler
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Da 5 Bloods, Vinetman Savaşı'nda büyük kayıplar veren dört Afrika kökenli Amerikalı gazinin masumiyetlerini bulmak için vahşi hayata geri dönüşlerini konu ediyor. Otis, Eddie, Paul ve Melvin Afrika kökenli Amerikalı gazidir. Vinetman Savaşı'nda manga komutanlarını kaybeden dört gazi, hem onun cansız bedenini ve hem de gömülü bir hazineyi bulmak amacıyla Vietnam’a geri döner. Paul’un oğlunun da aralarına katıldığı bu serüvende ekip bir yandan karşılarına çıkan insanlar ve doğayla mücadele ederken bir yandan da Vietnam Savaşı’nın neden olduğu yıkımla yüzleşir.
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Judas and the Black Messiah, Black Panther Party liderlerinden olan Fred Hampton'un hayatına odaklanıyor. Fred Hampton adında aktivist olan bir genç, siyah topluluğunun özgürlüğünü kazanması ve siyahların katledilmesine son vermek için savaşan Black Panther Party başkanlarından biri olur. Başkan Fred, bir nesle ayaklanmaları ve basıların karşısında olması için ilham kaynağı olur. Bu sırada hapis cezasına çarptırılan William O'Neal’a FBI bir anlaşma teklif eder. FBI, William’ın Fred’in partisini sızıp içeriden bilgi vermesi karşılığında ona özgürlük vaat eder. Anlaşmayı kabul eden William, yavaş yavaş Fred Hampton’un sonunu hazırlar.
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Ma Rainey, yeni bir albüm hazırlığındadır. Rainey, albüm hazırlığı için Şikago’daki bir kayıt stüdyosunda grubuyla bir araya gelir. Rainey, bu sırada menajeri ve yapımcısıyla müziğinin kontrolü konusunda bir irade savaşına girer. Buluşma süresince Ma Rainey ve grup arasında konuşulanlar, gerilimin gittikçe yükselmesine neden olur.
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Mank, 1941 yapımı “Citizen Kane” filminin senaristlerinden olan Herman Mankiewicz’in hayat hikayesini konu ediyor. Herman Mankiewicz’i Gary Oldman’ın canlandırdığı biyografik yapımın yönetmen koltuğunda David Fincher yer alıyor. Mank, David Fincher’in babasının ölmeden önce yazdığı senaryoya dayanıyor.
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Minari, kırsal bir bölgeye taşınan bir ailenin hayatına odaklanıyor. 1980’li yıllarda 7 yaşındaki Kore kökenli Amerikalı David, babası Jacob’un isteği üzerine annesi ve kardeşi ile birlikte Arkansas’ta kırsal bir bölgeye taşınır. Aile, burada yeni bir çevre ve yaşam tarzı ile karşı karşıya kalır. David’in annesi Monica, hiçliğin ortasındaki bu mobil evde yaşamaktan dolayı korkulara kapılırken, David ve kız kardeşi yeni hayatlarından epey sıkılır. Bu sırada aileye, onlarla birlikte yaşamak için Kore’den gelen büyükanne de katılır. Jakob, dokunulmamış toprakta bir çiftlik yaratmaya çalışırken, ailesini ve evliliğini tehlikeye atmaya başlar.
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60’lı yaşlarında olan Fern, Nevada kırsalında yaşamaktadır. Şehirdeki ekonomik çöküşten etkilenen Fern, neredeyse tüm eşyalarının kaybeder. Bu durumun ardından Fern, minibüsünü bir karavan haline getirip, modern bir göçebe olarak yola koyulur.
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25 Şubat 1964 gecesi Cassius Clay, Sonny Liston'ı yenerek dünya ağır sıklet boks şampiyonu olur. İnsanlar kalabalık halde kutlama yapmak için Miami Beach Kongre Merkezi'nde toplanırken Clay, ırk ayrımcılığı nedeniyle zaferini diğer sporculardan uzakta kutlamak zorunda kalır. Clay, Miami’nin siyahi mahallelerinden birinde arkadaşları aktivist Malcolm X, şarkıcı Sam Cooke ve futbol yıldızı Jim Brown ile kutlama yapar. Dört adam bu sırada kendileri ve insanlar için yeni bir dünya tanımlamaya karar verir.
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Orta okul müzik öğretmeni Joe Gardner, bir jazz grubu ile birlikte çalışan jazz piyanisti olmanın hayalini kuruyordur. Bunun ardından ilk müzisyenlik deneyimini edinir. New York sokaklarında gezinen adam, birden bire kendini kanalizasyona düşerken bulur. Ancak burası aslında farklı bir dünyaya açılıyordur. Şimdi ise Dünya'ya nasıl geri döneceğini bulması gerekmektedir.
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Ruben ve kız arkadaşı Lou, karavanları ile dolaşan ve bu sırada gittikleri yerlerde konser veren iki müzisyendir. Lou mikrofonun başındayken Ruben bateri çalar. Ruben’in hayatı bir gün sadece boğuk bir vızıltı duymasıyla altüst olur. Doktor Ruben’e işitme kaybı yaşadığını ve kısa bir süre sonra sağır olacağını söyler. Sessiz geleceği ile yüzleşmek zorunda kalan Ruben, hayatını nasıl şekillendireceği konusunda karar vermek zorunda kalır.
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The Trial of the Chicago 7, Chicago’daki 1968 Demokratik Ulusal Konferansı’nda Vietnam Savaşı ve karşı kültür protestoları düzenleyen ve federal hükümet tarafından komplo ve ayaklanmaya teşvik ile suçlanan yedi sanığın 1969 yılında görülen meşhur duruşmasına odaklanıyor.
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En iyi diziler
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Walter Tevis’in 1983 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan The Queen’s Gambit, Soğuk Savaş döneminde geçen bir hikayeyi işliyor. Dünyanın en iyi satranç oyuncularından biri olan Beth Harmon’ın hayatına odaklanılan dizinin başrolünü Anya Taylor-Joy üstleniyor. Ailesini kaybetmesinin ardından kurum tarafından büyütülen Beth, burada çalışan bir görevliden satranç oynamayı öğrenir. Satranç'ta olağanüstü bir yetenek sergileyen Beth, önüne çıkan tüm rakipleri yenmeyi başarır.
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Breaking Bad'in devamı niteliğinde olan dizi, düzenbaz avukat Saul Goodman'ın Walter White öncesi maceralarını anlatıyor.
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Bridgerton ailesinin en büyük kızı Daphne Bridgerton, ailesinin izinden gidip çok seveceği bir kişiyle evlenmek ister. Genç kadının seçenekleri çok olsa da ağabeyi teker teker adayları eler. Ancak Leydi Whistledown’ın hazırladığı bir skandal, Daphne’nin adının lekelenmesine neden olur. Bu sırada sosyeteye yeni katılan kızların annelerinin gözdesi olan Hastings Dükü ile Daphne arasında bir çekim oluşur.
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II. Dünya Savaşı’nın yarattığı yıkımın ardından İngiltere siyasi karışıklık içindedir ve bu zorlu dönemde tahta bir kadın geçmektedir. II. Elizabeth'in tahta geçmesi ile yeni bir dönem başlayacaktır. Kraliçe II. Elizabeth'in tahttaki ilk yıllarının perde arkasının konu edildiği dizide, siyasi rekabetler, aşk ve 20. Yüzyılın ikinci yarısına şekil veren olaylar anlatılıyor. Dizide Kraliçe II. Elizabeth rolünü Claire Foy canlandırıyor. Senaryosunu Peter Morgan’ın kaleme aldığı dizinin yapımcılığını ise Andy Harries üstleniyor.
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James McBride’ın aynı adlı romanından uyarlanan Good Lord Bird, eski köle Onion’ın hikayesini konu ediyor. Dizide, Oscar adayı aktör Ethan Hawke, Onion’ı evine alan kölelik karşıtı John Brown karakterine hayat veriyor. Brown, 1859’da gerçekleşen ünlü baskının öncüsü olsa da isyan başarısızlığa uğrar. Ancak bu gelişme, İç Savaşı başlatacak olayların başlangıcı niteliğinde olacaktır.
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Matt Ruff’un aynı isimli romanından uyarlanan dizi, 1950’lerde Atticus Black’in, arkadaşı Letitia ve amcası George ile birlikte çıktıkları yolculuğu ele alıyor. Atticus Black’in kayıp babasını bulmak üzere birlikte çıktıkları bu yolculuk, dönemin ırkçı atmosferi nedeniyle birçok zorluğu da beraberinde getiriyor.
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Star Wars dizisinin yönetmen koltuğunda Iron Man, Iron Man 2 ve The Jungle Book gibi yapımların da yönetmenliğini üstlenen Jon Favreau oturuyor. Favreau ayrıca dizinin senaristliğini ve yürütücü yapımcılığını da üstleniyor. Star Wars evrenine yabancı bir isim olmayan Favreau, animasyon dizi Star Wars: The Clone Wars'un kadrosunda yer almıştı.
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Mrs. America, kadın hareketinin tarihini konu ediyor. Feminizmin yükselişini ve ABD’deki eşit hak yasasının hazırlanışına giden süreci ünlü aktivist Phyllis Schlafly’nin gözünden anlatan mini dizi, kadın hareketinin, siyaset ve kültür dünyasını nasıl değiştirdiğini gözler önüne seriyor. Mad Men ve Halt and Catch Fire gibi yapımlardan imzası bulunan Dahvi Waller tarafından ekrana taşınan dizide Phyllis Schlafly’e Cate Blanchet hayat veriyor.
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Ted Lasso, bir Amerikan futbol takımını yönetmek için işe alınan bir adamın hikayesini konu ediyor. Ted Lasso, bir Amerikan futbol takımına koçluk yapmak için işe alınır. Ancak Lasso’nun futbol antrenörü deneyimi yoktur. Ted Lossu, koçluk deneyimi olmamasına rağmen takımın başarılı olması için elinden geleni yapar.
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Unorthodox, kendisine yeni bir hayat kurmak isteyen genç bir kadının hikayesni konu ediyor. Görücü usulü evliliğe zorlanan genç bir kadın, hayallerine koşmaya karar vererek kaçar. Hem bu evlilikten hem de dini topluluktan kaçmaya çalışan kadın, kendisine yeni bir hayat kurmak için Berlin'e yerleşir. Ancak geçmişi genç kadının peşini bırakmayacaktır.