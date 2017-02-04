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Amerikan değerlerine kafa tutan Trump, dergi kapaklarına nasıl yansıdı?

04 Şubat 2017 23:05

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Donald Trump, ABD başkanlık seçimlerinde aday olmasından bu yana benimsediği söylemleri başkanlık koltuğuna oturmasının ardından hayata geçirmeye başladı. ABD hükümeti tarafından fonlanan kuruluşların kürtaj hakkında bilgi vermesini engelleyen yasayı geçirmesi, Kuzey Dokota'daki petrol hattına izin vermesi tartışılırken, çoğunluğu Müslüman nüfusa sahip 7 ülkeyegetirdiği vize yasa tepkilerin çığ gibi büyümesine yol açtı.

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Vize yasağının ardından Trump en çok Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucu değerlerinden uzaklaşmakla suçlandı.

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Dünyaca ünlü pek çok dergi de Trump'ın bu tepki çeken yöntemlerini kapağını taşıdı. İşte o dergi kapakları:

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