Ameliyatta çıkarttığı böbrek ve idrar yolu taşlarından koleksiyon yapıyor!
Üroloji Uzmanı Dr. İzzettin Zan, 46 yıllık meslek hayatı boyunca girdiği 2 bin üzerinde ameliyatta çıkarttığı yüzlerce böbrek ve idrar yolu taşından oluşan kolleksiyonu, kendisine ait özel ofiste sergiliyor.
22 Şubat 2021 08:49
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Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde 46 yıldır üroloji uzmanı olarak görev yapan Dr. İzzettin Zan, meslek hayatı boyunca 2 binin üzerinde ameliyata girerek, hastalarını sağlıklarına kavuşturdu.
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Girdiği ameliyatlarda hastalardan çıkarttığı yüzlerce böbrek ve idrar yolu taşını kendisine ait ofiste sergileyen Zan, görenleri hayrete düşüren koleksiyonunda birbirinden ilginç taşlar dikkati çekti.
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Halen bir özel hastanede üroloji uzmanı olarak görevini sürdüren Zan, yanlış beslenme, terleme ve az su içme ile buna benzer sebeplerden dolayı idrar yolları ve böbreklerde taş oluştuğunu söyledi.
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Yaptığı ameliyatlarda gerek idrar yollarında, gerekse böbreklerde çıkan taşların kendisini hayretler içinde bıraktığını dile getiren Zan, "bir erkek hasta Suudi Arabistan’da çalışıyordu, memleketine ‘iş yapamazsın’ deyip göndermişlerdi. Burada o erkek hastamıza çektiğimiz filmde böbreğinde 650 gram ağırlığında bir taş saptadık, ameliyatı da yaptık." diye konuştu.
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İnsan vücudundaki taşların, az su içme, yanlış beslenme, çok fazla acılı, ekşili ve baharatlı gıdaların tüketilmesinden kaynaklandığını belirten Zan, idrar yolunda oluşan taşın ise idrarın duraklayarak ilermesine neden olduğunu, bu şekilde rahatsızlık verdiğini aktardı.
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Ameliyatta çıkarttığı böbrek ve idrar yolu taşlarından koleksiyon yapıyor!
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Ameliyatta çıkarttığı böbrek ve idrar yolu taşlarından koleksiyon yapıyor!
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Ameliyatta çıkarttığı böbrek ve idrar yolu taşlarından koleksiyon yapıyor!
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Ameliyatta çıkarttığı böbrek ve idrar yolu taşlarından koleksiyon yapıyor!