Amber Heard ilk kez ifade verdi: Johnny Depp'ten ayrılmak istemedim
Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard, açtığı karalama davasında ilk kez ifade verdi. Heard, ünlü yıldızın kendisine şiddet uyguladığını savundu. Depp'in uyuşturucu ve alkol kaynaklı öfke problemi olduğunu öne süren Heard, şiddete maruz kaldığına ilişkin yeni kanıt da sundu.
05 Mayıs 2022 10:28
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Amber Heard eski eşi ABD'li aktör Johnny Depp'in açtığı hakaret davasında ilk kez ifade verdi. 58 yaşındaki Depp'in kendisine şiddet uyguladığını anlattı. Heard, "Kanepede yan yana oturuyorduk. Ona kolundaki dövmeyi sordum. O da ‘Wino’ dedi. Ben de anlamadım. Şaka olduğunu düşündüm çünkü öyle gibiydi ve güldüm. Bu kadar basit. Ve yüzüme vurdu ve güldüm. Şaka olmalı diye düşündüm" dedi.
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İfadesi sırasında duygularına hakim olamayan Heard, Amerikalı Hollywood yıldızından boşanmak istemediğini, ancak buna mecbur kaldığını ifade etti.
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Heard, "Ondan ayrılmak istemedim. Bunun gerçek olmasını istemedim. Bunun yanlış olduğunu biliyordum ve ondan ayrılmak zorundaydım. Benim kalbimi kıran şey bu oldu çünkü ondan ayrılmak istemedim. Odadan çıktım ve hayatım boyunca başıma gelen en iyi şeyleri arkamda bıraktım" diye konuştu.
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36 yaşındaki oyuncunun avukatları Heard'in vücudundan morluklar olan bir fotoğrafı mahkemeye yeni kanıt olarak sundu.
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Heard, ilişkilerinin ilk döneminde, mutlu bir yaşantılarının olduğu ve Depp'in kendisini değerli hissettirdiğini de aktardı. Heard, "Bu adamın beni tanıdığını ve kimsenin görmediği bir şekilde gördüğünü hissettim. Beni anladığını hissettim. Nereden geldiğimi anladığını hissettim" sözlerini dile getirdi.
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Depp'in kendisini kolundan tuttuğunu ve çığlık atarak birçok kez vurduğunu söyledi.
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Davanın önceki duruşmalarında Depp'in avukatları tarafından tutulan adli psikolog, Heard'ün kişilik bozukluğu olduğunu aktarmıştı. Depp, Heard'ün kendisini tacizle suçlamasının ardından 50 milyon dolarlık karalama davası açmıştı.