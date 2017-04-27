Amazon yerlileri, polise oklarıyla direndi

Brezilya’da Amazon yerlileri, topraklarının tarım anlaşmasına dönüşmesini protesto etmek için Başkent Brasilia'daki Ulusal Kongre Binası önünde toplandı. Bir haftadır sürdürülen oturma eylemine polisin müdahale etmesi üzerine çatışma çıktı.
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Amazon yerlilileri, yaşadıkları bölgelerin tarım alanına çevrilmesiyle topraklarından sürüldüklerini söylüyor.
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Yerliler, bu bölgelerin koruma altına alınmasını istiyor.
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Amazon yerlileri, koruma altına alınan bölgelerin belirlenmesinde devlet başkanı yerine kongrenin görevlendirilmesi planına da karşı çıkıyor.
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Güney Amerika'nın en büyük ülkesi olan Brezilya'da çoğunluğu Amazon Nehri havzasında yaşayan çok sayıda yerli topluluk bulunuyor.