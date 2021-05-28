Amazon'un MGM'yi satın almasının ardından Prime Video'ya önemli yapımlar geliyor
28 Mayıs 2021 12:31
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Amazon'un MGM'yi satın almasının ardından birçok içerik Prime Video'ya gelecek. İşte o yapımlar:
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Fargo - Coen kardeşler tarafından 1996 yılında yayınlanan aynı isimli filmden esinlenen ve yaratıcılığını Noah Hawley'nin yaptığı dizi Prime Video'ya gelecek önemli yapımlar arasında. Her sezon farklı bir konuyu ele alan dizi, özellikle ilk sezonlarıyla birçok izleyiciden olumlu yorum almıştı.
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Vikings- 2013 yılında başlayan ve özellikle sonbirkaç yıldır popüler kültür haline gelen Vikingleri konu alan dizi de MGM'nin önemli yapımlarından birisi. Yazarlığını ve yapımcılığını Michael Hirst'in yaptığı dizi, Viking Ragnar Lodbrok'un hayatı ve hikâyelerinden esinlenen bir yapım.
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The Handmaid's Tale- 2017 yılında başlayan, distopya üzerine kurulu dizi Margaret Atwood'un aynı adlı romanından uyarlanıyor. Dizinin yaratıcılığını ise Bruce Miller üstleniyor. Bu dizi hali hazırda BluTV'de bulunuyor. Hakların Amazon'a geçmesi durumunda ne olacak net olarak belli değil. Ancak ilerleyen yıllarda yeni sezon veya spin-off serileri gelirse büyük ihtimalle Amazon'da yayınlanacaktır.
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James Bond- Şüphesiz MGM'nin en popüler ve en önemli markalarından biri de James Bond. Ne yazık ki önümüzdeki film No Time to Die ve gelecekteki filmlerde söz hakkı tamamen Amazon'un değil. Bu yüzden Amazon'da yayınlansa bile yapımlar büyük ihtimalle önce sinemalarda vizyona girecek. Ancak eski James Bond yapımları Amazon'a gelecektir.
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Hobbit- JRR Tolkien'in aynı isimli başarılı romanından uyarlanan film serisi her ne kadar Yüzüklerin Efendisi kadar sevilmese de sonuçta Orta Dünya'da geçiyor. Bu yüzden birçok Orta Dünya hayranı için önemli bir yere sahip. Hobbit de Amazon'a geçen serilerden biri.
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Pembe Panter- Tahmin ediyoruz ki takipçilerimizin büyük bir kesiminin hayatının bir noktasında karşılaştığı ve severek izlediği bir seri Pembe Panter. özellikle çizgi filmleriyle birçok insanın hayranlığını kazanmıştı. 1969'da başlayan bu seri marka olarak Amazon'a geçiyor.
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Stargate- Antik Mısır tanrıları ile uzaylılar arasında bağ kuran 1994 yapımı filmin devamı olan aynı isimli dizi de Amazon'a geçen yapımlardan birisi. Stargate'in bilim kurgu türü içerisinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu çoğu izleyici biliyordur. Bu markanın Amazon'a geçmesi dışında aslında Amazon'dan bu dizi için bir reboot görsek çok da fena olmaz.