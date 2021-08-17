Amazon Türkiye, 2021'in en çok satan kitaplarını açıkladı
Amazon.com.tr, Ocak 2021'den bu yana yılın en çok satan kitaplarını duyurdu.
17 Ağustos 2021 13:59
16
Amazon Türkiye, 2021'in en çok satan kitaplarını açıkladı
26
En çok satan kitap Jules Verne’den "Zacharius Usta: Kısa Hikayeler" oldu.
36
Arthur Schopenhauer'in "Mutlu Olma Sanatı" ikinci sırada yer aldı.
46
George Orwell'in "1984" isimli eseri, bu iki kitabı izledi.
56
Anton Pavloviç Çehov'un "Altıncı Koğuş"u en çok satanlar arasında yerini aldı.
66
Victor Hugo'nun "Bir İdam Mahkumunun Son Günü" adlı eseri de öne çıkan bir diğer kitap oldu.
© Tüm hakları saklıdır.