Amazon'dan yeni özellik: Avuç içi ile ödeme

Dünyanın önde gelen alışveriş sitesi Amazon, yeni bir özelliğini kullanıma açıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle kentinin pilot olarak seçildiği uygulamayı kullanan müşteriler sadece avuçlarının içini göstererek ödeme yapabilecek.
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Tasarlanan sisteme göre kullanıcıların avuç içleri kredi kartı bilgisine dahil edecek. Amazon Go marketlerinden birine giden müşteriler ödeme için sadece avuç içlerini kasaya gösterecek. Amazon One adı verilen sistemin Seattle'ın ardından San Fransisco, New York ve Chicago'da da kullanıma açılacağı belirtildi.
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CNN'e açıklama yapan Amazon'un üst düzey yöneticilerinden Dilip Kumar, Amazon One'ın corona virüs pandemi sürecinden önce çalışır hale getirildiğini söyledi. Yine de salgın günlerinde teması minimuma indirerek alışveriş yapmak isteyen kullanıcıların sistemi kullanması bekleniyor.
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Öte yandan uygulama ABD'de tartışmalara da neden oldu. Amazon aynı zamanda ülkenin en büyük parakende şirketlerinden. Daha önce yüz tanımlama yazılımı nedeniyle gizlilik eleştirileri alan şirkete bu kadar önemli bir verinin verilmesi eleştirilere de neden oldu.
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Özelliğkle Amazon'un yüz tanıma sistemi Rekognition'un polise bilgi satıyor olması şirketi eleştiri oklarının hedefine oturtmuştu. Amazon daha sonra açıklama yaparak Rekognition'ın hizmetlerinden polisin yararlanmasını durdurmuştu.