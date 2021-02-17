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Amazon, 2020 yılında Türkiye'de en çok satan kitapları açıkladı

17 Şubat 2021 10:37

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Amazon, 2020 yılında Türkiye'de en çok satılan kitapları açıkladı. İşte o liste:

221

En çok okunan kitap Victor Hugo tarafından yazılan Bir İdam Mahkumunun Son Günü oldu.

321

1984 - George Orwell

421

Altıncı Koğuş - Anton Pavloviç Çehov

521

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?: Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler - İlber Ortaylı

621

Dönüşüm (Modern Klasikler Serisi) - Franz Kafka

721

Hayvan Çiftliği - George Orwell

821

İnsan Neyle Yaşar? - Lev Nikolayeviç Tolstoy

921

Kırmızı Pazartesi: İşleneceğini Herkesin Bildiği Bir Cinayetin Öyküsü - Gabriel Garcia Marquez

1021

Körlük - Jose Saramago

1121

Martin Eden (Modern Klasikler Serisi) - Jack London

1221

Otuz Milyon Kelime: Çocuğunuzun Beynini Geliştirin - Dana Suskind

1321

Savaş Sanatı (Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi) - Sun Zi

1421

Sefiller - Victor Hugo

1521

Şeker Portakalı - Jose Mauro De Vasconcelos

1621

Simyacı - Paulo Coelho

1721

Sineklerin Tanrısı (Modern Klasikler Serisi) - William Golding

1821

Sokrates’in Savunması: Euthyphron, Apologia, Kriton, Phaidon (Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi) - Platon

1921

Suç ve Ceza (Hasan Ali Yücel Klasikleri) - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

2021

Yeraltından Notlar (Hasan Ali Yücel Klasikleri) - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

2121

Yüzüklerin Efendisi (1-2-3 Cilt): Yüzük Kardeşliği - İki Kule - Kralın Dönüşü - J.R.R. Tolkien

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