Amazon, 2020 yılında Türkiye'de en çok satan kitapları açıkladı
17 Şubat 2021 10:37
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Amazon, 2020 yılında Türkiye'de en çok satılan kitapları açıkladı. İşte o liste:
221
En çok okunan kitap Victor Hugo tarafından yazılan Bir İdam Mahkumunun Son Günü oldu.
421
Altıncı Koğuş - Anton Pavloviç Çehov
521
Bir Ömür Nasıl Yaşanır?: Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler - İlber Ortaylı
621
Dönüşüm (Modern Klasikler Serisi) - Franz Kafka
721
Hayvan Çiftliği - George Orwell
821
İnsan Neyle Yaşar? - Lev Nikolayeviç Tolstoy
921
Kırmızı Pazartesi: İşleneceğini Herkesin Bildiği Bir Cinayetin Öyküsü - Gabriel Garcia Marquez
1021
Körlük - Jose Saramago
1121
Martin Eden (Modern Klasikler Serisi) - Jack London
1221
Otuz Milyon Kelime: Çocuğunuzun Beynini Geliştirin - Dana Suskind
1321
Savaş Sanatı (Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi) - Sun Zi
1421
Sefiller - Victor Hugo
1521
Şeker Portakalı - Jose Mauro De Vasconcelos
1621
Simyacı - Paulo Coelho
1721
Sineklerin Tanrısı (Modern Klasikler Serisi) - William Golding
1821
Sokrates’in Savunması: Euthyphron, Apologia, Kriton, Phaidon (Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi) - Platon
1921
Suç ve Ceza (Hasan Ali Yücel Klasikleri) - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
2021
Yeraltından Notlar (Hasan Ali Yücel Klasikleri) - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
2121
Yüzüklerin Efendisi (1-2-3 Cilt): Yüzük Kardeşliği - İki Kule - Kralın Dönüşü - J.R.R. Tolkien
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