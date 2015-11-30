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Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu, işte törenden fotoğraflar

30 Kasım 2015 11:48

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Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

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Juri özel onur ödülü: Beyazıt Öztürk

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En iyi komedi oyuncusu: Ahmet kural ve Murat Cemcir

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En iyi kadın komedi oyuncusu: Özge Özpirinçci

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En yakışan çift: Elçin Sangu ve Barış Arduç

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En iyi erkek sunucu: İlker Ayrık

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En iyi kadın sunucu: Öykü Serter

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En iyi erkek oyuncu: Çağatay Ulusoy

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En iyi kadın oyuncu: Seranay Sarıkaya

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