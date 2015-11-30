Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu, işte törenden fotoğraflar
30 Kasım 2015 11:48
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Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
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Juri özel onur ödülü: Beyazıt Öztürk
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En iyi komedi oyuncusu: Ahmet kural ve Murat Cemcir
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En iyi kadın komedi oyuncusu: Özge Özpirinçci
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En yakışan çift: Elçin Sangu ve Barış Arduç
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En iyi erkek sunucu: İlker Ayrık
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En iyi kadın sunucu: Öykü Serter
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En iyi erkek oyuncu: Çağatay Ulusoy
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En iyi kadın oyuncu: Seranay Sarıkaya
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