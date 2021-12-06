Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 47’nci kez sahiplerini buldu.
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En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın oldu. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise Çağlar Ertuğul'a gitti.
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En İyi Dizi Ödülü, Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan ve perşembe günü ekrana gelen Camdaki Kız'a gitti.
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En İyi Gündüz Kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu. En İyi Kadın Sunucu kategorisinde ödülü Müge Anlı aldı. En İyi Erkek Sunucu Ödülü Acun Ilıcalı'nın oldu. Ödülleri Demet Akbağ takdim etti.
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Pantene Yıldızı Parlayan Ödülü'nün sahipleri açıklandı. Demet Özdemir'in takdim ettiği ödüllerin sahipleri; Ahsen Eroğlu, Cemre Baysel ve Melis Sezen oldu.
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En İyi Proje Albümü Emir Ersoy'un oldu. En İyi Rap Sanatçısı Ödülü Sefo'ya gitti.
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En İyi Kadın Haber Sunucusu Ödülü Nazlı Çelik'in oldu. En İyi Erkek Haber Sunucusu Ödülünü Deniz Bayramoğlu kazandı. En İyi Program Ödülü'nü Cüneyt Özdemir kazandı.
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En İyi Dizi Müziği Ödülü Masumlar Apartmanı Alp Yenier'e gitti. En İyi Senaryo Bir Başkadır Berkun Oya'nın oldu. En İyi Yönetmen Ödülü Çağrı Vila Lostuvali - Çiğdem Bozali kazandı. Ödülleri Perihan Savaş takdim etti.
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En İyi Kadın Influencer Ödülü Rachel Araz'ın , En İyi Erkek Influencer Ödülü ise Cemal Can'ın oldu.
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En İyi Şarkıcı Ödülü Hadise'nin oldu. Hadise, 'Bu ödülü hayatı kısıtlanan kadınlar için alıyorum' dedi. En İyi Erkek Şarkıcı Ödülü, Edis'e gitti. Yılın Şarkısı Edis - Martılar oldu. Yılın diğer şarkısı Sefo Bilmem mi? oldu. Ödülleri Burak Kut verdi.
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En İyi Müzik Grubu Ödülü'nün sahibi Madrigal oldu.
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En İyi İnternet Dizisi Ödülü'nü Bir Başkadır kazandı. En İyi Dijital İçerik Ödülü Konuşanlar - Hasan Can Kaya'nın oldu.
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Gecede 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in oldu.