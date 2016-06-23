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Almanya'da sinema salonunda silahlı saldırıda ilk görüntüler

23 Haziran 2016 21:05

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AlmanyaViernheimsaldırı
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