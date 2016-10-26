Almanya'da çıplak Survivor!

Almanya’da RTL kanalında Adam Sucht Eva (Adem Hava'yı Arıyor) adlı program ülke çapında gündem yarattı.
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Yarışma, yedi kadın ve erkek ünlü ile 11 gönüllü katılımcıyı bir araya getiriyor.
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Programa katılanlar kendilerine uygun bir eş bulmaya çalışıyorlar.
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Aralarında eski model ve sporcuların da bulunduğu ünlü katılımcıların da çıplak kamera karşısına geçtiği yarışmanın tanıtımı "Bu şovun yeni sezonunda aşk ilişkileri çok daha heyecanlı olacak" deniliyor.
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Katılımcılar balık avlayarak, yemek pişirerek ya da çeşitli oyunlar oynayarak birbirleriyle aşk yaşamaya çalışıyorlar
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Şovun yapımcıları, katılımcıların çırılçıplak olmasını ve çekimin bir ıssız adada yapılmasını da "Çiftler giysiler ya da yaşamsal konfor olmadan sadece birbirlerini tanımaya odaklanacaklar" diye anlatıyor.
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Adem Havva'yı Arıyor bir açıdan eş bulma ve evlendirme programlarına bir başka açıdan da Survivor'a benziyor.