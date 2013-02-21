Almanya'nın ortasına tropikal park kurdular

‘Tropical Islands Resort’ Almanya'nın Brandenburg kentinde bulunan bir tropik park. Soğuk Savaş yıllarında Sovyet üssü olarak kullanılan hangar, artık insanların kendilerini adeta bir tropik adada hissedebilecekleri olanaklara sahip bir yer.
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Cargolifter AG isimli firma 2002’de iflas edene kadar kargo uçağı hangarı olarak kullanılan bu büyük hangar Tropik Park’a dönüşünce açıldığı yıl yaklaşık 1 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Park günlük maksimum 6 bin ziyaretçi ağırlayabilecek kapasiteye sahip.
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Malezyalı Tanjong şirketi tarafından inşa edilen, 360 metre uzunluğunda 210 metre genişliğinde, 107 metre yüksekliğinde ve 5,5 milyon metreküp hacme sahip mekanın inşaası için yaklaşık 78 milyon Euro harcandı.
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Berlin’in merkezinden yaklaşık 60 km güneyde yer alan, Aerium denilen hangar deniz seviyesinden 70 metre daha aşağıda bulunuyor. Bu devasa yapının içinde sıcaklık 26 °C ve nem oranı da %64 olarak sabitlenmiş durumda. Tropik Adalar’da dünyanın en büyük iç mekan yağmur ormanları, bir plaj, tropik bitkiler, bir çok yüzme havuzu, bar ve restoranlar bulunmakta
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Tropik Adalar içinde yapacağınız harcamalar elektronik bir bileklik sayesinde gerçekleştirilmekte. Mekan 2 ana bölümden oluşmakta ve her bölümün fiyatları da birbirinden farklılık göstermekte.
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Bölümlerden birisi Tropik Sauna ve Spa Kompleksi diğeri ise Tropik Dünya. Ziyaretçiler fiyat farkını ödeyerek bir bölümden diğerine geçebilme imkanına sahip. Ekstra ücret ödendiği takdirde su kaydırağı, golf sahası, Afrika Orman Asansörü, gece şovu gibi hizmetlerden yararlanabiliyor.