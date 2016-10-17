Almanya BASF fabrikasında korkutan yangın: Evlerden çıkmayın çağrısı yapıldı
17 Ekim 2016 19:37
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Almanya'nın Ludwigshafen'daki kimya şirketi BASF'ın fabrika merkezinde nedeni bilinmeyen büyük bir patlama meydana geldi.
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Patlamayla oluşan kimyasal içerikli duman bulutu Frankenthal'e ilerlemeye devam ediyor.
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Ludwigshafen sakinlerine evlerinde kalmaları uyarısında bulunuldu.
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BASF sözcüsü,birden fazla patlama meydana geldiğini belirtti.
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Saldırının terör saldırısı olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.
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Fabrika sözcüleri, patlama nedeniyle yaralananlar olduğunu bildirdi.
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Emniyetin de açıklama yapması bekleniyor. (Cumhuriyet)
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