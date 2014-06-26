Almanların Twitter'ı kullanmamasının 5 nedeni

Kendisini "şair ve düşünürlerin ülkesi" olarak tanıtan Almanya'nın Twitter'a pek ilgi duymadığını biliyor muydunuz? Son yapılan anketlere göre 80 milyon nüfusu olan ülkede sadece 500,000 ila 1 milyon kullanıcı bulunuyor. WSJ’dan Stephan Doerner Almanların Twitter konusunda neden çekingen olduklarını 5 sebeple açıklıyor:
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Almanya'da seçimler öncesinde siyasi posterler görülse de başka ülkelerin aksine Almanların evlerinin ön bahçelerine yazı asmaları neredeyse hiç rastlanmayan bir olay. Almanlar kişisel görüşlerini genelde kendilerine saklar ve Twitter sadece hızlı bir şekilde görüş bildirme platformu değil: Twitter herkese açık.
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Uzun kelimeleri ve karışık gramer yapısıyla Alman dilinin Twitter'ın 140 karakter sınırlamasına uygun olduğu söylenemez. Dillerin karmaşıklığıyla dalga geçen @NeinQuarterly adında ünlü bir Twitter hesabı var. Nein'in son tweetlerinden birinde birbirinden geçen çelik borular ve çarkların olduğu bir fabrika resmi var. Fotoğrafın altında: "Almanya'da bütün kelimelerin üretildiği bir fabrika," yazıyor.
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Yeni ürünler ve özellikle teknoloji konusunda Almanlar zor müşterilerdir. Birçok yeni kurulan şirket Almanların yeni şeyleri deneme konusunda çok hevesli olmamalarından dolayı ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Almanya'da meşhur cümlelerden biri: "Facebook varken niye Twitter kullanalım ki?"
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ABD'li ünlüler Lady Gaga, Rihanna ve Ashton Kutcher'ın Twitter'da milyonlarca takipçisi varken, Almanya'da Twitter genellikle teknoloji tutkunları ve daha az ünlü kişilerin erişim alanı olarak görülüyor. Almanya'da Twitter'ı kullanan en ünlü kişiler sıralamasında ilk olarak 2.3 milyon takipçisiyle süper model Heidi Klum ve ikinci olarak 1.2 milyon takipçisiyle basketbolcu Dirk Nowitzki geliyor. Ancak hem Klum hem de Nowitzki İngilizce tweet atıyor.
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Twitter Inc. şirket olarak Almanya'daki kurumsal varlığını hissettiremedi. Berlin'deki yeni ofisinde tam zamanlı çalışan 6 kişi bulunuyor. Google'dan Thomas de Buhr'un Twitter'a geçiyor olmasıyla şirketin Almanya birimi Ağustos'ta Alman bir CEO'ya sahip olacak.