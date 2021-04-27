Alkol yasağına tepki yağdı: Cumhurbaşkanı içki sevmiyor diye bütün ülkenin alkol tüketmesi yasaklanıyor, saçmalığın daniskası
Koronavirüs nedeniyle uygulanacak olan 17 günlük tam kapanmada alkol satışının yasaklanmasına Twitter'da tepki yağdı.
27 Nisan 2021 14:51
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Türkiye'nin Koronavirüs nedeniyle tam kapanmaya gideceği 30 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında alkol satışı olmayacak.
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Söz konusu yasak Twitter'da tepki yağarken, genelgede böyle bir yasak olmadığına ve bunun hak ihlali olduğuna vurgu yapıldı. Twitter'da #alkolümedokunma etiketi ilk sıraya yerleşti.
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Gelen tepkilerden bazıları şöyle:
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Alkol yasağına tepki yağdı: Cumhurbaşkanı içki sevmiyor diye bütün ülkenin alkol tüketmesi yasaklanıyor, saçmalığın daniskası
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Alkol yasağına tepki yağdı: Cumhurbaşkanı içki sevmiyor diye bütün ülkenin alkol tüketmesi yasaklanıyor, saçmalığın daniskası
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