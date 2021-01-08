Alibeyköy Barajı’nda sular çekildi; balıkların yüzdüğü baraj keçilere kaldı

İstanbul’da kuraklığın en net görüntüsü İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan en önemli barajların başında gelen Alibeyköy barajında çekildi. Suların tamamen çekildiği Mağlova Kemeri’nde balıkların yüzdüğü barajda, artık keçiler otluyor.
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İstanbul’daki Alibeyköy Barajı’ndaki doluluk oranı, son on yılın en düşük seviyesi olan yüzde 10 seviyesine kadar düştü.
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Suların tamamen çekildiği Mağlova Kemeri’nde eskiden balıklar yüzerken, artık keçiler otluyor.
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İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve bu yıl beklenen yağışlarının düşmemesi üzerine barajlardaki doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesine kadar geriledi.
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İSKİ verilerine göre bugün itibariyle İstanbul barajlarının doluluk oranı ise yüzde 19.26 olarak ölçüldü.
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Görüntülerde suların çekildiği alanda keçiler otlarken, barajın zemininde oluşan kuraklık tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.