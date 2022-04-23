Ali Koç'tan Portekiz'e Jorge Jesus çıkarması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Jorge Jesus ile görüşmek için Portekiz'e gitti.
23 Nisan 2022 18:32
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Gelecek sezon için yeni teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, çalışmalarına devam ediyor.
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A Spor'un haberine göre Ali Koç, listesindeki isimlerden Jorge Jesus ile görüşmek için Portekiz’e uçtu. Ali Koç’un, Jorge Jesus’un taleplerini dinledikten sonra son kararını vereceği öğrenildi.
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Fenerbahçe’nin gelecek sezonki teknik direktör adayları arasında Joachim Löw de yer alıyor. Takımın başına geçtikten sonra başarılı bir grafik sergileyen İsmail Kartal ile devam etme seçeneği de masada…
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Son olarak Benfica’yı çalıştıran 67 yaşındaki Jorge Jesus, 28 Aralık 2021 tarihinden bu yana takım çalıştırmıyor.
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Löw ihtimali | Gelecek sezon takımın başına getirilecek isim henüz netleşmeyen Fenerbahçe'de en ciddi adaylardan olan Joachim Löw konusunda dikkat çeken gelişmeler yaşanmıştı.
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İsmail Kartal'ın son dönemde takımda düzeni sağlaması, oynanan pozitif Futbol ve ligde 2. sıraya yerleşilmesi sarı-lacivertli camiada takdirle karşılanmasına karşın tecrübeli teknik adamla yola devam edilmemesine kesin gözüyle bakılıyor.
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Dünyaca ünlü isimlerle görüşen ve yoğunluğunu Jorge Jesus ile Joachim Löw'e veren Fenerbahçe'de Löw ihtimali giderek azalmaya başladı.