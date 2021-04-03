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Ali Koç, Fenerbahçeli futbolcularla bir araya geldi

03 Nisan 2021 18:38

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbolcularla yemekte bir araya geldi.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yöneticiler, futbol takımı teknik heyeti ve oyuncularla yemekte bir araya geldi.

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Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ali Koç ve yöneticiler, 32. haftada Yukatel Denizlispor ile oynanacağı maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekibin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, yardımcıları ve oyuncularla Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde hazırlanan barbekü organizasyonunda yemek yedi.

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Yemeğe Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, teknik ve idari heyet, oyuncular, Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar ile personel katıldı.

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Ali Koç yakından ilgilendiği futbolcularla sohbet etti.

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