Alf Araştırma: Millet İttifakı farkı açıyor, İyi Parti ile CHP arasındaki fark azalıyor
24 Mayıs 2022 15:18
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ALF Araştırma şirketi, 13 - 17 Mayıs tarihleri arasında yaptığı son anket sonuçlarını paylaştı. 51 ilde 3 bin 550 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
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Anket sonucunda Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nı geride bıraktığı görüldü.
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AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 35,6 oldu. İyi Parti ile CHP'nin toplam oy oranı ise 43,3 oldu.
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Öte yandan İyi Parti'nin oylarının arttığı, CHP ile arasında 4,3 puanlık fark olduğu görüldü.