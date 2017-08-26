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Aleyna Tilki: Kendimi çok beğeniyorum, kendimi izleme günleri yapıyorum

26 Ağustos 2017 18:38

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Yaşı nedeniyle sahneye çıkma tartışması konusu olan Aleyna Tilki, Elle dergisinin Eylül sayısında kendine ilişkin olarak açıklamalar yaptı.

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Aleyna Tilki, Elle dergisine şunları söyledi:

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“Şöhret hayatımda hiçbir şeyi değiştirmedi. Çünkü zaten okulun en ünlü kızıydım.”

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“Büyüdüm, ülkenin en ünlüsü oldum. Tek derdim; dünya starı olmak.”

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“Kendimi çok beğeniyorum. Bazen kendimi izleme günleri yapıyorum.”

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“Karakteristik bir güzelliğim var, farklıyım.”

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“Kendi kendimle yarışıyorum. Büyüklerime danışırım ama son kararı ben veririm.”

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