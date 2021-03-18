Aleyna Tilki'den, “Dünya starı olacağım diyordu, çocuk dizisinde oynuyor” diyen Demet Akalın’a yanıt
18 Mart 2021 12:12
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Aleyna Tilki'den, “Dünya starı olacağım diyordu, çocuk dizisinde oynuyor” diyen Demet Akalın’a yanıt
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Şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tilki, Demet Akalın'ın "Dünya starı olacağım, diyordu, çocuk dizisinde oynuyor" sözlerine cevap verdi. Tilki, "Kim, ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız beni eleştirenler asıl çalıştığım ekip Grammy ödülü aldı, onu konuşsunlar!" dedi
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; genç popçu Aleyna Tilki, geçen gün Bebek'te görüntülendi. Tilki, basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti. 20 yaşındaki şarkıcı, meslektaşı Demet Akalın'ın "Dünya starı olacağım' diyordu, çocuk dizisinde oynuyor" sözlerine cevap verdi.
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Aleyna Tilki, konuyla ilgili, "Kim, ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız beni eleştirenler asıl çalıştığım ekip Grammy ödülü aldı, onu konuşsunlar!" dedi.
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Uzun bir süreliğine Amerika'da olacağını belirten Tilki, "Çok çalışıyorum. Herkes görecek ki ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" ifadelerini kullandı.
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Şarkıcı, muhabirlerin, "Oyunculuğa devam edecek misiniz?" sorusuna, "Oyunculuk denilemez aslında, ben bir müzikalde oynadım ve geriye dönüp baktığım da 'İyi ki bu proje de yer almışım' diyorum ama oyunculuğa dair bir kariyerim olmayacak" yanıtını verdi.