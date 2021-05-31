Aleyna Tilki: Birçok dünya markası beni taklit etmeye başladı
31 Mayıs 2021 13:00
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Aleyna Tilki: Dünya markaları beni taklit ediyor
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Şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Kuruçeşme'de bir ödül töreninin çekimlerinde görüntülendi. Geçen aylarda İngilizce şarkısı Retrograde ile dünyaya açılan Tilki, iddialı açıklamalarda bulundu.
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Tilki, İngilizce sözlü ‘Retrograde’ şarkısına iyi dönüşler aldığını, yeni çalışmasının hazırlıklarını da tamamlamak üzere olduğunu söyledi:
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“‘Retrograde’ şarkısındaki amacım dünya müzik sektörüne Aleyna’yı tanıtmaktı. Bunu da yapmış olduk. Dünyaca ünlü prodüktörlerle çalışmaya başladım. Hedefim dünya çapında taklit edilebilir biri olmaktı. Birçok dünya markası da beni taklit etmeye başladı.”
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Şarkıcı, gazetecilerin, "Tekrar oyunculuk yapar mısınız?" sorularına da yanıt verdi.
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Aleyna Tilki, konuyla ilgili, "Bilemiyorum. Oyunculuk çok zormuş. Şarkı yaparken 24 saat stüdyoda kalabilirim ama bir dizide yönetmenin beni yönettiği, sürekli istenileni yapmak bana göre bir şey değil" yanıtını vererek, oyunculuk yapmaya sıcak bakmadığını ifade etti.