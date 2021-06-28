Alevler otelin LPG tankına 50 metre kala söndürülmüş; işte Marmaris'teki orman yangınından geriye kalan kareler
28 Haziran 2021 15:12
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Alevler otelin LPG tankına 50 metre kala söndürülmüş; işte Marmaris'teki orman yangınından geriye kalan kareler
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman işçisi Görkem Hasdemir’in şehit olduğu, 100 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü yangında, alevlerin, ekiplerin müdahalesiyle 5 yıldızlı bir otele ait LPG deposuna 50 metre kala söndürüldüğü ortaya çıktı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Kurumlarla el ele verip yanan alanın küllerinden doğması için kampanya başlatacağız. Görkem Hasdemir adına hatıra ormanı oluşturmayı teklif edeceğiz" dedi.
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Alevler otelin LPG tankına 50 metre kala söndürülmüş; işte Marmaris'teki orman yangınından geriye kalan kareler
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Yangında faciadan dönüldüğü ortaya çıktı. Muğla ve Marmaris Orman yangın müdahale ekipleri, itfaiyenin de desteği ile alevlerin 5 yıldızlı bir otele ait olan LPG tankına ulaşması önlendi. Karadan ve havadan su püskürtülerek alevlerin LPG tankına ulaşması engellendi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevlerin, LPG tankına 50 metre kala söndürüldüğü belirtildi. Söndürme çalışmaları sırasında otel personelinin de ekiplere su ve ayran takviyesinde bulunduğu bildirildi.
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Yangın sırasında söndürme ekipleri için bölgeye buz, su, yiyecek, içecek takviyesi yaparak destek veren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yazılı açıklamasında alevlerin arasında kalarak şehit olan ormancı Görkem Hasdemir'e Allah'tan rahmet diledi. Zarar Gören alanın yeniden ağaçlandırılması için tüm kurumların hemfikir olduğunu belirten Başkan Oktay şunları kaydetti:
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"Birçok kişinin yangın bölgesinin geleceğine dair endişeleri olduğunu biliyoruz. Turizm bölgelerinde yangın olduğu zaman 'imara açılacak mı?' düşüncesi ortaya çıkar. Ama ben şunu söylüyorum; yanan orman alanına herhangi bir inşaat ve yapı yapılması kesinlikle söz konusu değildir.
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. Asla imara açılmayacaktır. Kurumlarla el ele verip yanan alanın küllerinden doğması için kampanya başlatacağız. Görkem Hasdemir adına hatıra ormanı oluşturmayı teklif edeceğiz."
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İşte Marmaris'te yanan ormanlık alan
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İşte Marmaris'te yanan ormanlık alan
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Alevler otelin LPG tankına 50 metre kala söndürülmüş; işte Marmaris'teki orman yangınından geriye kalan kareler
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Alevler otelin LPG tankına 50 metre kala söndürülmüş; işte Marmaris'teki orman yangınından geriye kalan kareler
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Alevler otelin LPG tankına 50 metre kala söndürülmüş; işte Marmaris'teki orman yangınından geriye kalan kareler