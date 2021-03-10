Alev Alev dizisine 2 yeni transfer

Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekranlara gelen ‘Alev Alev’in kadrosuna iki isim dahil oldu.
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Diziye dahil olan ünlü oyuncular, 18. bölüm itibarıyla izleyici karşısına çıkacak.
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Bu Perşembe akşamı yayınlanacak 18.bölümünde diziye Sahra Şaş ve Bora Cengiz katılıyor.
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Sahra Şaş, Ömer’in (Cihangir Ceyhan) mahalleden eski kız arkadaşı Zeyno’ya hayat verirken, Bora Cengiz ise Rüya’nın (Dilan Çiçek Deniz) iş başvurusunda bulunduğu hukuk bürosunun sahibi ve aynı zamanda üniversite arkadaşı Serkan karakteriyle ekranlara gelecek.
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Bu iki yeni karakterin hikayeye nasıl yön vereceği ise gizemini koruyor.