Al Pacino ile buluşan Nusret Gökçe: Bir hayalim daha gerçek olmişkeee
19 Mayıs 2021 13:04
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Al Pacino ile buluşan Nusret Gökçe: Bir hayalim daha gerçek olmişkeee
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Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe, hayranı olduğu Hollywood yıldızı Al Pacino ile bir araya geldi.
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The Godfather ve Scarface (Yaralı Yüz) filmlerinin yıldızı Al Pacino’nun hayranı olan Nusret hayaline kavuştu. 6 ülkede 24 restoranı ve 2 bin çalışanıyla hizmet sunan Nusret Gökçe, usta oyuncu ile buluştu.
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Nusret, Al Pacino ile fotoğraflarını Instagram hesabından “Bir hayalim daha gerçek olmişkeee” notu ile paylaştı. Al Pacino, önümüzdeki günlerde House of Gucci filmi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.