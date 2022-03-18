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Aksoy Araştırma: Halkın yüzde 70’i Türkiye’nin en önemli sorununun “ekonomi” olduğunu söylüyor; yüzde 54 şu anki durum için “Berbat” diyor

18 Mart 2022 12:08

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Aksoy Araştırma: Halkın yüzde 70’i Türkiye’nin en önemli sorununun “ekonomi” olduğunu söylüyor; yüzde 54 şu anki durum için “Berbat” diyor

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Aksoy Araştırma’nın son anketine göre, halkın yüzde 70’i Türkiye’nin en önemli sorununun “ekonomi” olduğunu söylüyor; yüzde 54 şu anki durum için “Berbat” diyor.

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İşte Araştırma'da dikkati çeken diğer konu ve sonuçlar:

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Yüzde 84, grev yapan sağlık çalışanlarının dinlenip gerekli iyileştirmelerin yapılması gerektiğini düşünüyor

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MHP ve AKP’li seçmenin çoğunluğu, Ayçiçek yağı fiyatının artmasında sebebin marketçilerin fırsatçılık yapması olduğunu söylerken; muhalefet partilerini destekleyenler “hükûmet yeterli önlem almadı” diyor

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AKP’li seçmen de dahil, halkın çoğu zeytin alanlarının madenciliğe açılmasını desteklemiyor

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