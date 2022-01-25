Aksoy Araştırma: AKP'nin oyları bir yılın en düşük seviyesinde, Millet İttifakı arayı açıyor
25 Ocak 2022 15:42
18
Aksoy Araştırma tarafından haftalık olarak yapılan Türkiye Monitörü araştırmasına göre Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 38 ile son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.
28
Ankete göre AKP yüzde 30,1 oyla birinci parti iken, CHP ise yüzde 28,9 ile ikinci parti olarak yer alıyor. Öte yandan Millet İttifakı yüzde 42,5 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 38 ile son 1 yıldaki en düşük seviyesine geriledi.
38
Anket sonuçları şöyle:
48
Aksoy Araştırma: AKP'nin oyları bir yılın en düşük seviyesinde, Millet İttifakı arayı açıyor
58
Aksoy Araştırma: AKP'nin oyları bir yılın en düşük seviyesinde, Millet İttifakı arayı açıyor
68
Aksoy Araştırma: AKP'nin oyları bir yılın en düşük seviyesinde, Millet İttifakı arayı açıyor
78
Aksoy Araştırma: AKP'nin oyları bir yılın en düşük seviyesinde, Millet İttifakı arayı açıyor
88
Aksoy Araştırma: AKP'nin oyları bir yılın en düşük seviyesinde, Millet İttifakı arayı açıyor