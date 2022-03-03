Aksoy Araştırma: AKP’nin oy oranı yüzde 30’a düştü; CHP’nin yakaladığı trend bu ay itibariyle son buldu
03 Mart 2022 12:05
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Aksoy Araştırma: AKP’nin oy oranı yüzde 30’a düştü; CHP’nin yakaladığı trend bu ay itibariyle son buldu
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Seçmenin nabzını anlık olarak tutan Türkiye Monitörü 2022 yılı 8. hafta araştırmasında parti oy oranlarını, Ukrayna-Rusya savaşının Türkiye’de yansımalarını, Türkiye’de yaşam zorluğunu ve gençlerin akıllı telefon kullanımını gündemine aldı.
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Bu haftaki araştırmada olası bir milletvekili seçiminde seçmenin tercihleri soruldu. Araştırmaya katılanların %30,3’ü AK Parti’ye oy vereceğini belirtti. Böylelikle Mart 2021 tarihinden itibaren oy kaybetmeye başlayan AK Parti’nin Şubat 2022’de de kaybı devam etti. CHP’nin ise Eylül 2021 tarihinden itibaren yakaladığı trend bu ay itibariyle son buldu. Ocak 2022’ye göre 0,4 puan kaybeden CHP’nin oy oranı Şubat 2022’de 28,8’e geldi. Buna rağmen ana muhalefet partisi, iktidar partisi ile arasındaki 1,5 puanlık farkı korumayı başardı.
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Olası bir milletvekili seçiminde üçüncü sırada yer alacak parti Şubat 2022’de de değişmedi ve 13,7 puan ile İyi Parti oldu. Geçen aya oranla İYİ Parti’nin oy oranında bir değişiklik yaşanmadı. Son bir yılın en yüksek oy oranını yakalayan HDP %10,6 ile olası bir seçimde mecliste yer alacak dördüncü parti konumunu sürdürdü. MHP ise %8,2 oy oranıyla baraj altı kalan partiler arasında yer almaya devam etti.
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Ukrayna-Rusya savaşı Türkiye Monitörü 8. hafta araştırmasında öne çıkan gündem maddeleri arasında yer aldı. Savaşla ilgili gelişmeler araştırmaya katılanlara üç farklı soru olarak yönlendirildi. İlk aşamada Ukrayna-Rusya savaşının seçmende ne derece endişe yarattığı soruldu. Araştırmaya katılanların %75,2’si çok endişelendiğini/endişelendiğini ifade etti. Hiç endişelenmeyenlerin/endişelenmeyenlerin oranı %9,5’ti. Parti bazında incelendiğinde her bir seçmen grubunun yarısından fazlasının endişeli olduğu gözlemlendi.
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Araştırmaya katılanlara ikinci aşamada Ukrayna-Rusya savaşının Türkiye’ye etkisinin nasıl olacağı soruldu. Katılımcıların %63,1’i Türkiye’nin bu durumdan çok olumsuz/olumsuz etkileneceğini ifade etti. Etkisi olmayacak olarak kabul edilen 3 puan veren katılımcıların oranı %23,2 olurken, Türkiye’nin bu gelişmeden çok olumlu/olumlu etkileneceğini düşünenlerin oranı %13,6’ydı.
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Parti bazında incelendiğinde Türkiye’nin bu gelişmelerden görece daha olumlu etkileneceğini düşünenlerin oranı AK Parti ve MHP seçmenlerinde daha yüksekti. Ancak bu seçmen gruplarında bile Türkiye’nin savaştan çok olumsuz/olumsuz etkileneceğini düşünenlerin oranı bir hayli yüksekti. AK Parti seçmeninin %53’ü, MHP seçmeninin ise %52,9’u Türkiye’nin çok olumsuz/olumsuz etkileneceğini belirtti.
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Ukrayna-Rusya savaşındaki gelişmelere bağlı olarak Türkiye’nin nasıl konumlanması gerektiği üç seçenek olarak seçmene soruldu. Bu seçenekler Türkiye’nin NATO’dan yana olması, tarafsız olması ve Rusya’dan yana olması seçenekleriydi. Araştırmaya katılanların %78,2’si Türkiye’nin tarafsız olması gerektiğini belirtti. NATO’dan taraf olması gerektiğini belirtenlerin oranı %19,4, Rusya’dan yana olması gerektiğini belirtenlerin oranı ise %2,4’tü.
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Muhalefet partileri hayat pahalılığını sıkça dile getirirken iktidar partisinin söylemi durumun yalnızca Türkiye’ye has olmadığı; Avrupa başta olmak üzerinde, dünyanın birçok yerinde hayat pahalılığının artan bir sorun olduğu dile getirildi. Türkiye Monitörü araştırması karşılıklı söylemleri seçmene seçenek olarak sordu. Araştırmaya katılanlara Türkiye’de mi yoksa Avrupa’da mı yaşamın daha zor olduğu soruldu.
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Katılımcıların %67,7’si Türkiye’de yaşamanın Avrupa’ya kıyasla daha zor olduğunu belirtti. Parti bazında incelendiğinde seçmenin genel kanısı da her bir grupta benzer yöndeydi. Buna karşılık, AK Parti ve MHP gruplarında Avrupa’da yaşamanın Türkiye’ye kıyasla daha zor olduğunu belirtenlerin oranı nispeten daha yüksekti. AK Parti seçmeninin %44,5’i, MHP seçmeninin ise %38,2’si Avrupa’da yaşamanın daha zor olduğunu ifade etti.
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Sokak röportajlarında genç ve yaşlı kuşaklar arasında sıkça yaşanan “telefonunu göster” tartışmaları Türkiye Monitörü araştırmasında da bu hafta yer buldu. Gençlerin akıllı telefon kullanmalarını seçmenin lüks mü yoksa bir ihtiyaç mı gördükleri soruldu.
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Araştırmaya katılanların %84,3’ü akıllı telefonları bir ihtiyaç olarak gördü. Akıllı telefonların lüks bir tüketim olduğunu belirtenlerin oranı ise %15,7’ydi. Parti bazında incelendiğinde akıllı telefonları lüks olarak gören seçmen grubunun AK Parti ve MHP’de yüksek olduğu gözlemlendi. AK Parti seçmeninin %22,8’i, MHP seçmeninin ise %18,6’sı akıllı telefonları lüks tüketim olarak değerlendirdi.