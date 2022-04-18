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Aksaray-Adana karayolunda 'kum fırtınası' engeli: Ulaşıma kapatıldı

18 Nisan 2022 16:49

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Aksaray- Adana kara yolu, kentte etkili olan kum fırtınası nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

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Kentte meteoroloji verilerine göre, saatteki hızı 70 ile 90 kilometreye ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

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Özellikle kenti Adana'ya bağlayan kara yolunda polis, kum fırtınası nedeniyle Organize Sanayi Bölgesi kavşağından itibaren araçların geçişine izin vermedi.

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Ekipler araçları tesislere yönlendirirken, görüş mesafesinin kısalması nedeniyle bazı noktalarda kazalar meydana geldi

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Diğer yandan fırtına nedeniyle kent merkezinde 2 binanın çatısı uçtu.

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Bazı ağaçlar devrildi. (DHA)

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