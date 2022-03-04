'Akrep Nalan’ın ardından: “Sanatıyla, duruşuyla, kocaman kalbiyle çok özel bir insanı kaybettik…”
04 Mart 2022 13:01
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'Akrep Nalan' lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın 67 yaşında hayatını kaybetti. Açın’ın ölümünün ardından sosyal medyada çok sayıda mesaj paylaşıldı.
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'Akrep Nalan’ın ardından: “Sanatıyla, duruşuyla, kocaman kalbiyle çok özel bir insanı kaybettik…”
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'Akrep Nalan’ın ardından: “Sanatıyla, duruşuyla, kocaman kalbiyle çok özel bir insanı kaybettik…”
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'Akrep Nalan’ın ardından: “Sanatıyla, duruşuyla, kocaman kalbiyle çok özel bir insanı kaybettik…”
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'Akrep Nalan’ın ardından: “Sanatıyla, duruşuyla, kocaman kalbiyle çok özel bir insanı kaybettik…”
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'Akrep Nalan’ın ardından: “Sanatıyla, duruşuyla, kocaman kalbiyle çok özel bir insanı kaybettik…”
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'Akrep Nalan’ın ardından: “Sanatıyla, duruşuyla, kocaman kalbiyle çok özel bir insanı kaybettik…”
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'Akrep Nalan’ın ardından: “Sanatıyla, duruşuyla, kocaman kalbiyle çok özel bir insanı kaybettik…”
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'Akrep Nalan’ın ardından: “Sanatıyla, duruşuyla, kocaman kalbiyle çok özel bir insanı kaybettik…”
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'Akrep Nalan’ın ardından: “Sanatıyla, duruşuyla, kocaman kalbiyle çok özel bir insanı kaybettik…”
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'Akrep Nalan’ın ardından: “Sanatıyla, duruşuyla, kocaman kalbiyle çok özel bir insanı kaybettik…”
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'Akrep Nalan’ın ardından: “Sanatıyla, duruşuyla, kocaman kalbiyle çok özel bir insanı kaybettik…”
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'Akrep Nalan’ın ardından: “Sanatıyla, duruşuyla, kocaman kalbiyle çok özel bir insanı kaybettik…”
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'Akrep Nalan’ın ardından: “Sanatıyla, duruşuyla, kocaman kalbiyle çok özel bir insanı kaybettik…”
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'Akrep Nalan’ın ardından: “Sanatıyla, duruşuyla, kocaman kalbiyle çok özel bir insanı kaybettik…”
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'Akrep Nalan’ın ardından: “Sanatıyla, duruşuyla, kocaman kalbiyle çok özel bir insanı kaybettik…”
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'Akrep Nalan’ın ardından: “Sanatıyla, duruşuyla, kocaman kalbiyle çok özel bir insanı kaybettik…”
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'Akrep Nalan’ın ardından: “Sanatıyla, duruşuyla, kocaman kalbiyle çok özel bir insanı kaybettik…”
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