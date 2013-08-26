AKP teşkilatlarına hangi kitapların özetleri gidiyor?
26 Ağustos 2013 22:56
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AKP, parti içerisinde kitap okuma seferberliği başlattı. Partinin Ar-Ge Başkanlığı’na bağlı 'AK Parti Kütüphanesi', her ay en az 3 kitabın 15 ile 50 sayfaya kadar indirilen özetlerini teşkilata yolluyor.
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Hasan Bozkurt'un Habertürk'te yer alan haberine göre, bakanlardan kadın kollarına kadar herkese gönderilen kitap özetlerinin gönderimi bu yılın başında başladı. AKP'liler bugüne kadar 23 kitabı bu yöntemle okudu.
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Kitap özeti çıkarıp teşkilatlara gönderme çalışması AK Parti Ar-Ge Başkanlığı’na Süleyman Soylu’nun getirilmesiyle başladı.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın partinin kuruluşundan bu yana “Seçmen birikimli siyasetçi ister. Arkadaşlarımız dünyayı, yakın tarihi ve günlük tartışmaları iyi bilmeli” talebinin etkili olduğu kitap özeti hizmeti için geniş bir ekip çalışıyor.
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AK Parti Kütüphanesi görevlileri, siyaset bilimi ve ilgili konularda, hem klasik hem de popüler güncel yayınların tanıtım ve özetlerini çıkarıyor.
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Bazen 15, bazen 50 sayfa tutan özetler elektronik posta yoluyla Genel Merkez, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, MKYK üyeleri, bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, vekil danışmanları, belediye başkanları, il başkanları, ilçe başkanlarına gönderiliyor.
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Her ayın 1-10 ve 20’sine denk gelen günlerde gönderilen özetlerle birlikte her ayın 15’inde o aya ait kütüphane koleksiyonuna uygun güncel 15 kitabın tanıtımı yapılıyor.
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Vekillerin tatilde de kitap okuması için çalışan Ar-Ge uzmanları, son olarak 12 Ağustos tarihinde Stephen Trombley’in “Modern Dünyaya Yön Veren 50 Düşünür” adlı kitabının özetini gönderdi.