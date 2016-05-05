Davutoğlu'nun AKP'ye vedası ve olağanüstü kongre kararı dünya basınında
05 Mayıs 2016 16:49
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu arasındaki görüşme, gazetelerin manşetlerini değiştirdi. Dünya basını, AB ile Türkiye arasındaki vize muafiyetini manşetlerine taşıyacakken, AK Parti'nin kongre kararı alması öne çıktı.
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AP ve Reuters ajansları, kongre kararını abonelerine son dakika olarak duyurdu.
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Financial Times gazetesi, Erdoğan ve Davutoğlu'nun yaklaşık bir buçuk saat görüştüğünü ve görüşmeden kongre kararı çıktığını duyurdu.
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Daily Mail gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Davutoğlu arasında gerginlik olduğunu ve gerginliğin giderilmesi için kongreye gidileceğini belirtti.
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Almanya'da yayımlanan Frankfurter Alge-Maine gazetesi, iki lider arasındaki görüşmeyi okurlarına duyurdu ve liderlerin ulaşılacak hedef konusunda değil, yöntem konusunda fikir ayrılığı yaşadıklarını yazdı.
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Fransa'da yayın yapan Le Monde gazetesi de, Türkiye ile AB arasındaki yakınlaşmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Davutoğlu arasında görüş ayrılığına neden olduğunu belirtti.
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The New York Times gazetesinin, "Başbakan Davutoğlu, Erdoğan'la kan davasında kenara çekiliyor. Davutoğlu'nun kararı, Erdoğan ile iktidar mücadelesinin ardından geldi" başlığını kullandı.
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Washington Post gazetesi, Türkiye'de yaşanan krizi "Türk Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki gerginlik şu yüzüne çıktı" başlığı ile duyurdu.
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Erdoğan ve Davutoğlu arasında süregeldiği söylenen gerginliğin iki tarafça da şimdiye kadar inkar edildiğini belirten gazete, "Siyasi gözlemcilere göre, ülkenin güçlü lideri Erdoğan, Başbakan Davutoğlu'nun yerine 'arka koltukta' oturmaya razı olacak başka birini getirmek istiyor" değerlendirmesi yapıldı.