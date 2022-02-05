"AKP tarihinin en düşük oy oranıyla 2. parti"; Avrasya Araştırma, son seçim anketini yayımladı
05 Şubat 2022 12:58
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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, son seçim anketinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Araştırma 24-31 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 1860 kişiyle telefonla mülakat yöntemiyle yapıldı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP'nin yüzde 28.4 ile birinci, AKP'nin yüzde 26.3 ile ikinci sırada görüldüğü anket sonucuna göre HDP yüzde 12.9'la üçüncü, İYİ Parti yüzde 12.4'le dördüncü sırada.
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Özkiraz, "Öyle görünüyor ki Erdoğan ve AK Parti'yi elektrik faturaları fena halde çarpmış, AKP tarihinin en düşük oy oranıyla 2. parti" dedi.
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Özkiraz, ayrıca "İktidar saldırmaya devam ettikçe, iktidara karşı olan tüm muhtemel adaylar en yüksek oy alacak aday profillerine dönüşüyor. Yani muhalefetin muhtemel adayları arasındaki makas da daralıyor, herkes tavana yaklaşıyor. ERDOĞAN 3 muhtemel rakibine karşı da çok çok gerilere düştü. Erdoğan karşısında çatı aday olmaları durumunda; Kemal Kılıçdaroğlu %55 İmamoğlu ve Yavaş %60'ları zorluyorla" dedi.