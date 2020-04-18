AKP’lilerin gece yarısı başlattığı 'gecenin Erdoğan fotoğrafı' kampanyasına istifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Soylu da katıldı
18 Nisan 2020 11:44
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AKP’lilerin gece yarısı başlattığı 'gecenin Erdoğan fotoğrafı' kampanyasına İçişleri Bakanı Soylu da katıldı
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AKP’li isimler, dün gece saatlerinde Twitter’dan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı paylaşma kampanyası düzenledi. “#GeceninErdoğanFotoğrafı’ etiketiyle yapılan paylaşımlara geçen hafta istifasını veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılması dikkat çekti.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erdoğan fotoğrafıyla birlikte "Liderimiz... Yolun yolumuzdur" paylaşımında bulunurken, AKP eski milletvekili Şamil Tayyar da, “Cumhurbaşkanımızla fotoğrafı olan dostlar sıraya girmiş. Çok şık. Bir de 15 Temmuz gecesi HTS kayıtlarımızı paylaşma imkanımız olsa, ne iyi olurdu, sevgimizi taçlandırırdık” ifadelerini kullandı.
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Tayyar’ın Erdoğan fotoğrafı paylaşmaması dikkat çekti.
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AKP’li isimlerin yaptığı bazı paylaşımlar şöyle:
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AKP’lilerin gece yarısı başlattığı 'gecenin Erdoğan fotoğrafı' kampanyasına istifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Soylu da katıldı