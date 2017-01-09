“AKP istediği kadar karartma uygulasın, haber alma hakkı için Şeker TV var”
09 Ocak 2017 23:22
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TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişiklik teklifi görüşülmeye başlandı.
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CHP'liler anayasa değişiklik teklifine ilişkin TBMM Genel Kurulu'ndaki oturumların Meclis tarafından televizyonunda canlı yayınla verilmesi teklifine henüz yanıt alamadıklarını eleştirirken bir ilke de imza atarak kendi imkanlarıyla canlı yayın yapmaya başladı.
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TBMM Genel Kurul Salonu'ndaki CHP sıralarında oturan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, bir kamera, ekran ve 3G cihazıyla oturumu internet üzerinden canlı yayında vermeye başladı.
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Twitter’dan “AKP istediği kadar karartma uyguladın Halkın haber alma hakkı için @draliseker var #şekertv var” mesajını paylaştı.