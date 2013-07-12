Sosyal medyada 'AKP dünyayı yönetseydi ne olurdu' esprisi
12 Temmuz 2013 19:47
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Piremitleri boyayıp turizm potansiyelini artırdık. Piramitlerimizi 'Güzel Piramidim, Güzel Kahirem' projesi kapsamında boyadık.
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Berlin Duvarı'nı yeniden ördük. Kentin simgesi Berlin Duvarı'nı yeniden inşa ederek turizme kazandırdık.
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Roma kolezyumu'nu stadyuma çevirdik. Duvarı çökmüş ve ihmal edilmiş Kolezyum'u onardık. Stadio Conquistatore'yi Roma Belediyespor'a tahsis ettik.
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Hyde Park, ekonominin yeni kalbi oldu. yıllardır atıl duran Hyde Park'a AVM yaptık.
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Pisa Kulesi'ni düzelttik. Eğik duruşuyla kentin silüetini bozan kuleyi kentsel dönüşüm kapsamında düzelttik.
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Çin Seddi'ni boydan boya asfaltla kapladık. Yıllardır ihmal edilen Doğuya hizmet götürdük. Çin Seddi'ne asfalt döktük, trafiğe açtık.
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Fuji Yanardağı'nı söndürüp, imra açtık. İnsan ve çevre için tehlike arz eden Fuji ağzını betonla kapattık. Eteklerini imara açtık.
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Atina Akropolisi'ni istihdam üssü yaptık. Akropolis'in yıkık çatısını restore ettik. Mesleki Eğitim Merkezi'nde tezhip ve ebru eğitimine başladık.
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Sagra de Familia'yı ibadete açtık. 131 yıldır bitmeyen kiliseyi TOKİ işbirliğiyle 13 ayda tamamladık.
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Venedik'i çürümekten kurtardık. Venedik kanallarını ıslah ettik. Kendi boydan boya parke taşlarıyla süsledik.
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Vatikan'da askeri vesayeti bitirdik. Asırlardır İsviçreli askerlerin nöbet tuttuğu Vatikan'da emniyeti sivil güvenliğe devrettik.
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Tüm Londra halkının miraç Kandili kutlu olsun.
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Amsterdam'ı aile dostu kent yaptık. Kente huzur getirdik, Red light Distirct'i 22.00-06.00 arasında kapattık.
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Torre Agbar'ı tıraşladık. Barcelona'nın müstehcen simgesini Katalan aile yapısına uygun hale getirdik.
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