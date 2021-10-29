Yeniden inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi açılışa hazırlanıyor
29 Ekim 2021 12:36
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İstanbul Taksim Meydanı’nda yer alan ve yıkılıp yeniden inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Cumhuriyet’in 98. yıl dönümünde, bugün açılıyor.
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AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkez, 5 bloktan oluşuyor. Yaklaşık 49 bin metrekare, 4 bodrum, zemin ve üzerinde 9 kat olmak üzere toplam 14 kattan oluşan AKM’nin en üst katında 865 metrekare kapalı alan ve 250 metrekare teras alanına sahip bir restoran bulunuyor.
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Açılış öncesi Atatürk Kültür Merkezi etrafında ve Taksim Meydanı'nda geniş güvenlik önlemi alındı.