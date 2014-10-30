Akıllı telefonlardaki insanı ölüme dahi götürebilecek 10 tehlike
30 Ekim 2014 14:43
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Arizona Üniversitesi’nde görevli mikrobiyologlar akıllı telefonların tuvalet oturaklarından daha fazla bakteri taşıdığını tespit ettiler. Genellikle insan ve hayvan dışkısında bulunan Koliform bakterisinin kişisel cep telefonlarının yüzeyinde yaygın olarak bulunduğu belirtildi.
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Fecal koliform türü olan E.coli bakterisi insan bağırsaklarında düzenli olarak ikamet eder ve onların cep telefonun üzerinde bulunması başka bir bulaşma şeklinin göstergesidir.
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Nadir durumlarda, bir telefon tehlikeli bir türü olan E.coli O157:H7 ile kaplı olabilir. Gıda zehirlenmesi salgınına yol açan bu tür ciddi kramplara, ishale ve kusmaya yol açıyor. Nadiren ölümcül sonuçları oluyor.
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Türüne göre zarar verme derecesi farklı olan bir başka bakteri türü Staphylococcus aureus’un bazısı ciddi cilt enfeksiyonlarına yol açıyor. Örneğin, MRSA ağrılı cilt çıbanına yol açar ve cilde temasla yayılır. Tipik olarak hastanelerde görülen türün bulaşması, kirli cep telefonu sayesinde de hızlanıyor.
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Antibiyotiğe karşı dirençli olan bu bakteri türü genellikle insan idrarında ve vajina kanalında bulunur. Genellikle Staphylococcus’tan daha az zararlı olan bakteri kan dolaşımı enfeksiyonlarına yol açar. Hastane yüzeylerinden ve tıbbi cihazlardan bulaşabiliyor. 2011 yılında Gana’da araştırmacılar rastgele seçilen 100 öğrencinin cep telefonu yüzeyini incelediler. Bu cihazların 15 tanesinde KNS bakterisi tespit ettiler.
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Küfler sadece buzdolabında unuttuğunuz yiyeceklerin üzerinde oluşmaz. Türk sağlık çalışanlarının yaptığı araştırmada cep telefonlarının yüzde 10’unda küf tespit edildi. Küfe maruz kalma solunum yollarını etkileyebilir, nefes darlığı, burun tıkanıklığı, ateş ve nadir olarak da akciğer enfeksiyonuna yol açabilir.
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Önemli fonksiyonları olan mayayı pizza ya da hamur işi yaparken kullanabilirsiniz. Türkiye’de yapılan aynı araştırmada, test edilen cep telefonlarının yüzde 1,5’unda maya bulundu. Maya vücudunuzun herhangi bir yerinde yaşayan bir küftür. Maya enfeksiyonları cildinizde geniş alanda kaşıntıya yol açar. İyi haber ise size cep telefonunuzdan maya enfeksiyonu bulaşmaz.
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İshale yol açan bir enfeksiyondur. Yaşlı hastalar ya da uzun süreli antibiyotik kullananlarda bu enfeksiyon daha sık görülür. Bu enfeksiyon ishalin yanında ateş, bulantı, karın ağrısı ve iştahsızlık gibi durumlara da yol açar. Bakteri sıklıkla hastanelerde yayılır. Sağlıklı insanda bir enfeksiyonun oluşması muhtemel değildir, fakat sık sık telefonunuzu temizleme alışkanlığı kazanın. Apple cep telefonlarınızı yumuşak bir bezle temizlemenizi öneriyor.
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Potansiyal olarak ölümcül bir hastalık olan difteriye yol açabilen zehirli patojendir. Toksinler kişinin boğazını kaplar ve nefes almasını güçleştirir. Difteri soğuk algınlığı gibi başlar ve ateş, titreme ve hatta kalp krizine yol açabilir. Gelişmiş ülkelerde aşılama yaygındır. 2014 yılında Oregon Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada cep telefonu üzerinde corynebacterium bakterisi bulundu.
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Çok az besine ihtiyaç duyan bu bakteri, hastane ekipmanlarından lavabolara, halka açık havuzlara ve hatta telefonunuza kadar geniş bir alanda görülür. 400 cep telefonu üzerinde yapılan araştırmada, Nijeryalı araştırmacılar cihazların üzerinde bu bakteriden buldular.