Akıllı telefonlara en çok bağımlı olan ülkeler açıklandı; Türkiye de listede
14 Şubat 2022 16:40
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Nomofobi (telefonsuz kalma korkusu) olarak da bilinen akıllı telefon bağımlılığı, genellikle interneti aşırı kullanma sorunu veya internet bağımlılığı bozukluğu tarafından tetikleniyor.
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WebTekno'da yer alan habere göre; Kanada'da bulunan McGill Üniversitesi'ndeki araştırmacılar 2014 yılından 2020 yılına kadar tüm dünya genelinde yaklaşık 35 bin kişinin kapsadığı bir rapor yayınladı. İşte en bağımlı ülkeler:
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1. ÇİN - Çin'deki akıllı telefon pazarı, dünyanın büyük akıllı telefon pazarı olarak biliniyor. Geçen yılda satılan akıllı telefon satışı 1.5 milyarı geçerek zirveye oturmuştu. Dolayısıyla Çin'in akıllı telefon bağımlı olan ülkeler arasında ilk sırada olması şaşırtıcı olmadı.
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2. SUUDİ ARABİSTAN - Petrol zenginliği olarak bilinen ülke Suudi Arabistan ve ortalama olarak akıllı telefonların kullanımı da otomatikman artması doğal olarak karşılanıyor. Suudi Arabistan'da en az 21 milyon akıllı telefon kullanıcısı bulunuyor.
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3. MALEZYA - Malezya da akıllı telefon bağımlılığında ilk sıralarda bulunan petrol ülkesi. Ülkede en çok kullanılan akıllı telefon markaları ise Samsung ve Huawei. Ayrıca kullanıcılar Android işletim sistemini de tercih ediyor.
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4. BREZİLYA - Listenin 4. sırasında bulunan Brezilya'da en çok tercih edilen akıllı telefon markası Samsung oldu. Diğer tercih edilen markalar ise Motorola, Huawei ve Apple oldu.
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5. GÜNEY KORE - Güney Kore de bünyesinde birçok teknoloji şirketini barındırıyor. Bu yüzden de akıllı telefon bağımlı olan ilk ülkeler arasında olması sürpriz olmadı.
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6. İRAN - Listede bulunan en sürpriz olan ülkeler arasında bulunan İran oldu. Bilindiği gibi İran'da pek çok sosyal medya platformu yasak. Buna rağmen ülke, araştırmada 6. sırada yer aldı. Ülkede en çok kullanılan akıllı telefon markası Samsung oldu.
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7. KANADA - Listenin 7. sırasında bulunan Kanada'da kullanılan akıllı telefon yaklaşık 30 milyonu geçiyor. Ülkede en çok tercih edilen akıllı telefon markası ise Apple oldu.
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8. TÜRKİYE - 8. sırada bulunan ülke, Türkiye oldu. Türkiye'de tercih edilen akıllı telefon markaları ise Xiaomi, Apple ve Samsung olarak kayıtlara geçti.
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9. MISIR - Akıllı telefonlara bağımlı olan ilk Afrika ülkesi oldu. Ülkede tercih edilen en çok akıllı telefon markaları ise; Xiaomi, Samsung ve Apple.
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10. NEPAL - Nepal dünyanın en büyük dağlarından olan Himalaya dağlarına ve en yüksek zirve Everest Dağı'na sahip olan ülke olarak biliniyor. Ülkede en çok kullanılan akıllı telefon markaları Xiaomi ve Samsung açık ara zirvede.