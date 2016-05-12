Akdeniz Üniversitesi'nde eylem: Jon Snow geri geldi BÜT'ler de gelecek
12 Mayıs 2016 14:52
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Akdeniz Üniversitesinde bütünleme sınavlarının kaldırılmasını protesto eden ve aralarında "Yıldız Savaşları" filminin kahramanı "Darth Vader" kostümü giyen bir öğrencinin de bulunduğu grup, eylem yaptı.
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Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde buluşan bir grup öğrenci, rektörlük tarafından bütünleme sınavlarının kaldırılmasına tepki gösterdi.
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Aralarında
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Protestoda Game of Thrones dizisinin sevilen karakterine de gönderme yapan gençler, Rektörlük binasına kadar ellerinde "Jon Snow geri geldi 'büt'ler de gelecek", "Büt'ünü seven defansa gelsin" yazılı pankartlar taşıdı.
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Yerleşke içindeki diğer öğrenciler de alkışlarla gruba destek verdi. Rektörlük önüne gelen öğrencilerin, binaya girmemesi için özel güvenlik görevlileri ve çevik kuvvet ekipleri barikat oluşturdu.
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Grup içinden seçilen iki kişi, bütünleme sınavlarının yapılmasını isteyen dilekçeleri vermek üzere rektörlüğe girdi. Grup, dilekçelerin verilmesinin ardından dağıldı.