Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımında Koronavirüs’le mücadele böyle fotoğraflandı
24 Nisan 2020 09:38
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımında Koronavirüs’le mücadele böyle fotoğraflandı
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Covid Yoğun Bakım kırmızı kodlu alanı, Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından görüntülendi. Yoğun bakım sağlık çalışanlarının Koronavirüs hastaları için ter döktüğü anlar, anbean kameralara yansıdı.
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Koronavirüs vakalarının AÜ Hastanesi'ne gelmesiyle birlikte hastanede özel bir pandemi alanı oluşturuldu. B Blok'un tamamı ve A Blok'taki bazı alanlar Koronavirüs vakaları için ayrıldı. AÜ Hastanesi'nde acil servise gelen Koronavirüs şüphesi ve yoğun bakım desteğine ihtiyacı olan hastalar, Covid Yoğun Bakım alanına alınıyor.
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İkincil olarak Koronavirüs şüphesiyle gelmiş, pandemi alanında servise yatmış fakat genel durumu kötüleşmiş, Koronavirüs şüphesi hala devam eden hastalar da Covid Yoğun Bakım'da tedavi görüyor. Bu hastalar yoğun bakımda tedavi edilirken PCR testi alınıyor. PCR testi pozitif olan vakalar, Koronavirüs yoğun bakımına alınıyor. Testi negatif çıkan hastaya ikinci kez test yapılıyor.
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İkinci PCR test sonucu negatif çıktıktan sonra koronavirüs şüphesinden uzaklaşan hasta, ara Covid Yoğun Bakımı'na alınıyor
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200 yoğun bakım yatak kapasitesine sahip AÜ Hastanesi'nde, Covid Yoğun Bakım'da bugüne kadar sadece 8 yatak kullanıldı. Şu an Covid Yoğun Bakım'da yatan 1'i pozitif, 7'si Covid-19 şüphelisi 8 hasta, özel bölmeli yoğun bakım alanında tedavi görüyor.
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Sağlık çalışanları, Covid Yoğun Bakım'a girmeden önce koruyucu elbiselerini giyerek, maske, eldiven ve siperliklerini takıyor. Covid Yoğun Bakım alanına ziyaretçi kabul edilmediği için yatan hastaların yeme, içme dahil tüm ihtiyaçları yoğun bakımdaki sağlık çalışanları tarafından karşılanıyor.
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DHA ekibi, Covid Yoğun Bakım alanına girme hazırlıklarını tamamladığı sırada pandemi alanında tedavi gören bir erkek hasta, bu alana taşındı. Koruyucu giysileri giyen sağlık çalışanları, özel bir fanus içerisindeki hastayı dikkatle yoğun bakım yatağına aldı.
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Covid Yoğun Bakım alanındaki sağlık çalışanları hastaya müdahale etti. Yoğun bakım çalışanları hastayı hızla solunum cihazı, EKG cihazı gibi yoğun bakım ihtiyacı olan cihazlara bağladı. DHA ekibi ise o anları anbean görüntüledi.
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Covid Yoğun Bakım alanındaki sağlık çalışanları hastaya müdahale etti. Yoğun bakım çalışanları hastayı hızla solunum cihazı, EKG cihazı gibi yoğun bakım ihtiyacı olan cihazlara bağladı. DHA ekibi ise o anları anbean görüntüledi.
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"Sağlıkçıların sağlıklı kalmaları önemli. Hastalığın yayılımının engellenmesi çok önemli. Bulunduğumuz alan yüksek riskli bir yer. Çünkü hastalar geldikleri andan itibaren genellikle solunum sıkıntıları nedeniyle solunum sistemlerine birtakım tedaviler uygulanmaktadır.
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. Bunlar virüs yayılımı, dağılımı açısından riskli tedaviler. O nedenle burada çalışan kişilerin en az serviste çalışan kişiler kadar kendilerini korumaları gerekiyor.”
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Koruyucu giysi ve maskelerin altında zor nefes aldıklarını anlatan Prof. Dr. Melike Cengiz, şöyle devam etti:
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“Maskeyle nefes almak zordur ama biz genellikle cerrahi branşların tamamı salgın dışında da maske altında nefes almaya alışmış insanlarız. Ancak giydiğimiz bütün kıyafetler dışarıdan gelebilecek sıvıların bizi etkilemesini engelleyecek nitelikte olduğu için hava ve sıvı geçirgenliği çok kısıtlı.
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Dolayısıyla sauna etkisi yaratıyor. İçerisinde 10-15 dakika kaldığınız zaman ciddi şekilde terliyorsunuz. Birkaç saati geçtiği zaman çok bunaltıcı oluyor. Bunun dışında yoğun çalışmada su içmek isteseniz, tuvalete gitmek isteseniz bunun için kıyafeti tamamen çıkarmanız gerekiyor ve bir daha kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla bu şekilde çalışmak hem yıpratıcı hem de stresli" diye konuştu.