Akciğer kanserinin ilk belirtisi; öksürük!

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ersin Özaslan, akciğer kanserine yakalanmada sigaranın arttırdığı riske dikkat çekerek riski arttırdığını vurguladı.
23 Kasım 2020 12:03
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Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ersin Özaslan, akciğer kanserinin hem Türkiye'de hem de dünyada en sık ve en ölümcül kanser türü olduğunu belirtti: "Türkiye'de her yıl yaklaşık 30 bin akciğer kanseri ortaya çıkarken, 30 bine yakın kişi bu kanserden hayatını kaybediyor. Bunun en önemli sebebi sigaradır. Sigara akciğer kanserini yakalanma konusunda yüzde 90 sebeple etkili oluyor. Yani sigarayı hayatımızdan ve dünyadan kaldırırsak akciğer kanseri çok nadir görülen bir kanser türü olacak" dedi.
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Kansere yakalanmada genetiğin önemini vurgulayan Özaslan, genetik yatkınlığı olanların sigara içerek kansere yakalanma ihtimalini arttırdığını söyledi: "Nasıl ki bağışıklık sisteminde genetik bir sorun olanlar Covid'e yakalanmadığında ölmeyecekse, akciğer kanserine genetik yatkınlığı olanlar da sigara içmezse akciğer kanserine yakalanmayacaktır"
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Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisinin öksürük olduğu söyleyen Özaslan, "Genellikle de öksürük sigara içenlerde görülen bir durumdur, sigara kullanan kişilerde kronik bir öksürük vardır. Öksürüğün yanına nefes darlığı, ses kısıklığı, göğüs ağrısı ve sırt ağrısı eklendiyse akciğer kanseri olma ihtimali yüksektir." dedi.
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Tüm bu şikayetler oluşması durumunda akciğer kanserinin ileri evrede olduğunu belirten Özaslan, kanseri erken safhada farketmenin önemine dikkat çekti: "Eğer bir kişi 30 yıl boyunca günde bir paket sigara veya 15 yıl boyunca günde 2 paket sigara içiyorsa 55 yaşına geldiğinde, mutlaka tomografi çektirmesi gerekiyor. Erken teşhis hayat kurtarır."
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Pandemi dönemde Covid-19'a bağlı zatürre araştırmak amacıyla tomografi çekilen hastalarda akciğer kanserinin erken teşhis edildiği söyleyen Özaslan, "Tomografiye baktığımızda, kişinin akciğerinde kitle saptanıyor ve biyopsi sonucu akciğer kanseri teşhis ediliyor ve bu şekilde tesadüfen erken teşhis edilmiş oluyor" dedi.
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Akciğer kanserinin erken teşhis edilmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Özaslan, "2013 yılından beri akciğer kanseri ile ilgili FDA tarafından 13 adet yeni ilaç onaylandı. Bu ilaçların bir kısmı akıllı ilaç dediğimiz genetik sistem üzerinden etki ederek görev yapan ilaçlar, bir kısmı da immunoterapi dediğimiz bağışıklık sisteminin önündeki engelleri ortadan kaldırarak etki eden ilaçlardır. Bu ilaçlar sayesinde ileri evre akciğer kanserinde 5 yıllık yaşam süresi yüzde 5’in altındayken şu anda yüzde 30'ların üzerine çıkmıştı" dedi. (DHA)