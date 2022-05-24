Akciğer kanseri teşhisi konan Billur Kalkavan hastalık sürecini anlattı
"Koronaya müteşekkirim, hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik"
24 Mayıs 2022 10:29
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Akciğer kanseri teşhisi konan Billur Kalkavan hastalık sürecini anlattı
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Kamuoyu Billur Kalkavan’ın kansere yakalandığı, Hamdi Alkan’ın paylaşımıyla öğrendi. Covıd-19 tedavisi sonrası akciğer kanseri teşhisi konulan oyuncu Kalkavan, “Hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik” dedi.
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Oyuncu Billur Kalkavan’ın akciğer kanserine yakalandığı ve 1.5 aydır tedavi gördüğü öğrenildi. Kalkavan’ı ziyarete giden yakın dostu Hamdi Alkan, Kalkavan ile fotoğrafını sosyal medyada “Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billurcuğum. Daima yanındayım” notuyla paylaştı.
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Hürriyet’te yer alan habere göre, kemoterapi tedavisi gören ve saçları dökülen Kalkavan, hastalığının gördüğü Koronavirüs tedavisi sonrası teşhis edildiğini söyledi:
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“Ocak ayında COVID olmuştum. Ayakta atlattım. Ama sonrasında nefesimde bir sıkıntı oldu. Nefes alırken içim sıkışıyordu. Oysa ben sigara bile içmem. Hatta nezle dahi olmazdım. ‘COVID hasar bırakıyor’ diyorlardı, ben de öyle sandım. Doktora gittim ve bir film çekildi. Süreç öyle başladı. Ameliyat yerine kemoterapiyi uygun gördüler. Şimdi üçüncü kemoterapiyi alacağım. Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi oluyorum. Bir anlamda koronaya müteşekkirim, hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik.”