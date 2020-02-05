Akademi, Oscar tahmin listesini yanlışlıkla takipçileriyle paylaştı: İşte o liste
05 Şubat 2020 13:06
19
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 10 Şubat’ta yapılacak olan 92. Oscar Ödülleri öncesinde, sinemaseverlerin tahminlerini yazmaları için yaptıkları geliştirmeyi göstermek isterken kendi tahminlerini tweet’ledi. Akademi, daha sonra özür dileyerek tweet'i sildi. İşte akademinin tahminleri:
29
Yanlışlıkla yayınlanan listeye göre, en iyi film Parasite.
39
En iyi yönetmen '1917' ile Sam Mendes.
49
En İyi Orijinal Senaryo: Parasite
59
En İyi Uyarlama Senaryo: Jojo Rabbit
69
Oyunculuk kategorilerinde ise en iyi erkek oyuncu Joker'in yıldızı Joaquın Phoenix.
79
En iyi kadın oyuncu Judy’nin yıldızı Renée Zellweger.
89
En iyi yardımcı kadın oyuncu Marriage Story'nin yıldızı Laura Dern.
99
En iyi yardımcı erkek oyuncu Hollywood yıldızı Brad Pitt.