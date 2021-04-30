T24 LogoT24 Logo

Anket: Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark kapanıyor

AREA Araştırma tarafından yapılan ankette Haziran 2018 genel seçimlerinde yüzde 42,6 oy alan AKP'nin oy oranının yüzde 34,4'e düştüğü görüldü.

30 Nisan 2021 14:35

113

'“Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Nisan 2021” sonuçları açıklandı.

213

Sonuçlara göre, AKP'nin oy oranında ciddi bir düşüş söz konusu.

313

AKP'nin oy oranının yüzde 34,4 olduğu görülürken, Cumhur İttifakı ortağı MHP ise yüzde 11,1'den yüzde 8,8'e düşerek barajı geçemiyor. Araştırma sonuçlarına göre Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İyi Parti'nin oylarında da artış görünüyor.

413

Anketteki sonuçlar şöyle:

513

613

713

813

913

1013

1113

1213

1313

seçmenseçimCumhur İttifakıMillet İttifakıAk PartiCHPİYİ PartiHDPAnketOy oranları
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24