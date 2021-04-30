Anket: Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark kapanıyor
AREA Araştırma tarafından yapılan ankette Haziran 2018 genel seçimlerinde yüzde 42,6 oy alan AKP'nin oy oranının yüzde 34,4'e düştüğü görüldü.
30 Nisan 2021 14:35
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'“Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Nisan 2021” sonuçları açıklandı.
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Sonuçlara göre, AKP'nin oy oranında ciddi bir düşüş söz konusu.
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AKP'nin oy oranının yüzde 34,4 olduğu görülürken, Cumhur İttifakı ortağı MHP ise yüzde 11,1'den yüzde 8,8'e düşerek barajı geçemiyor. Araştırma sonuçlarına göre Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İyi Parti'nin oylarında da artış görünüyor.