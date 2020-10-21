AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım
AKP Gençlik Kollarının resmi Twitter hesabından paylaştığı “Sen Kimsin?” başlıklı videosu sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
21 Ekim 2020 17:15
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AKP Gençlik Kollarının resmi Twitter hesabından paylaştığı “Sen Kimsin?” başlıklı videosu sosyal medyada tepki yağdı
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AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım
321
AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım
421
AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım
521
AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım
621
AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım
721
AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım
821
AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım
921
AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım
1021
AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım
1121
AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım
1221
AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım
1321
AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım
1421
AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım
1521
AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım
1621
AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım
1721
AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım
1821
AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım
1921
AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım
2021
AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım
2121
AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım
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