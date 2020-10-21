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AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım

AKP Gençlik Kollarının resmi Twitter hesabından paylaştığı “Sen Kimsin?” başlıklı videosu sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

21 Ekim 2020 17:15

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AKP Gençlik Kollarının resmi Twitter hesabından paylaştığı “Sen Kimsin?” başlıklı videosu sosyal medyada tepki yağdı

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AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım

321

AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım

421

AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım

521

AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım

621

AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım

721

AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım

821

AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım

921

AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım

1021

AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım

1121

AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım

1221

AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım

1321

AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım

1421

AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım

1521

AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım

1621

AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım

1721

AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım

1821

AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım

1921

AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım

2021

AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım

2121

AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna tepki yağdı: Adını anmadığınız Atatürk'üm, çocukları aç olduğu için kendini yakan babayım

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