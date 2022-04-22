Ajda Pekkan satın aldığı daireleri vinçle gezdi
22 Nisan 2022 11:45
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Sık sık Kıbrıs'a giden ve 2017'de Kıbrıs vatandaşlığı aldığını dile getiren Ajda Pekkan, Kıbrıs'tan 12 milyon liralık ev satın aldı.
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Girne’ya bağlı Zeytinlik köyündeki lüks bir projeden 800 metrekarelik ev beğenen Süperstar kesenin ağzını açtı. 12 milyon TL'ye yeni bir ev alan Pekkan inşat alanını gezdi.
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10'uncu katta bulunan dairesine vinç ile çıkan Pekkan çalışmaları yerinde izledi. Yapım aşamasında olan villanın 2 adet yüzme havuzu, hamam ve spor salonu olacak.
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1.5 yıl içinde tamamlanacak olan bu daire Girne’nin en güzel bölgesinde, muhteşem bir manzaraya sahip.(Posta)
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